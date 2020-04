Cava de’ Tirreni. Emergenza Coronavirus, disinfezione e derattizzazione in città

DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE IN CITTÀ

Questa notte, mercoledì 8 aprile, dalle ore 22, sarà effettuata la disinfezione straordinaria del rione Filangieri e delle frazioni di Sant’Arcangelo, Passiano e della località Li Curti, con la nebulizzazione di ipoclorito di sodio per l’eliminazione di microorganismi patogeni.

Durante l’intervento è necessario restare in casa, tenere chiusi balconi e finestre e togliere indumenti e alimenti esposti fronte strada.

Sempre stanotte sarà effettuata una derattizzazione straordinaria in via Principe Amedeo, via Carillo e via Caliri.