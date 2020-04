Cava de’ Tirreni. Emergenza Coronavirus: il calciatore Raffaele Schiavi ed il fratello Salvatore in aiuto delle persone in difficoltà. Raffaele Schiavi, difensore del Consenza, insieme al fratello Salvatore, gestisce il wine beer shop “Bacco e Malto” a Cava de’ Tirreni. I due hanno pubblicato su Instagram una foto, la quale ritrae la Protezione Civile. La didascalia di accompagnamento dice: “Anche noi ci siamo sentiti di aiutare tutte quelle famiglie che in questo periodo fanno fatica a fare la spesa e a mettere un piatto di pasta a tavola. Ringrazio la Protezione Civile di Cava de’ Tirreni che questa mattina presso la nostra azienda è venuta a ritirare generi alimentari che verranno distribuiti alle persone più in difficoltà”.