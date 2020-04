Cava de’ Tirreni. Domanda di contributo fitto straordinario

Sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio–economica

La domanda per la concessione del contributo, redatta su modello di domanda pubblicato sul sito del comune dovrà essere consegnata ad uno dei seguenti indirizzi mail: amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it oppure urp@comune.cavadetirreni.sa.it. Nell’oggetto della mail deve essere indicato obbligatoriamente ed esclusivamente la seguente dicitura: “Contributi fitto straordinari”. Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti la domanda può essere presentata presso l’Ufficio Centro Famiglia sito al pian terreno del palazzo di città nei seguenti giorni ed orari : lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00.

La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro le ore 18.00 del 7 maggio 2020.