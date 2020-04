Cava de’ Tirreni. Dolore per la perdita di Tito Viscito, detto “titò gioielliere”

E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, all’età di 74 anni, il signor Tito Viscito (Titò gioielliere).

Ne danno il triste annuncio la moglie Teresa Mazzotta, i figli Amelia, Antonio e Ambra, i generi Enrico e Mauro, la nuora Marianna, i nipoti Nello, Eliana, Teresa e Chiara, i fratelli, le sorelle, cognati, nipoti e i parenti tutti.

Le esequie muoveranno domani, giovedì 9 aprile, alle ore 10, dall’Ospedale Civile di Cava de’ Tirreni e proseguiranno per il Tempio Crematorio. A causa dell’emergenza sanitaria in corso e delle disposizioni ministeriali, non si terrà alcun rito funebre.

La redazione ed il direttore di Positanonews si uniscono al dolore della famiglia Viscito in questo triste momento.