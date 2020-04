Contro il Covid-19 i talenti della sartoria campana!

Cava de Tirreni ( Salerno ) In questi giorni difficili e di grande sofferenza per tutti ci sono piccole, grandi storie di solidarietà ed altruismo che vanno raccontate. Una delle più belle è sicuramente quella tutta al femminile delle tre sorelle Morena, Francesca e Jessica della Sartoria Avagliano. Donne determinate e generose che alle prime difficoltà di questa crisi, agli inizi di marzo, si sono subito attivate per portare il loro contributo, concreto, ed aiutare la comunità in un momento di grave carenza di dispositivi di contenimento. Come? Semplice: stravolgendo la loro attività lavorativa, iniziando a produrre immediatamente mascherine e a donarle, a titolo gratuito, alle forze dell’ordine e alle tante associazioni accreditate (Mani Amiche, Croce Rossa, Caritas diocesana, etc..) che operano a supporto ed assistenza della persone. Ad oggi sono migliaia le mascherine donate gratuitamente alle associazioni locali e regionali e tantissimi sono i ringraziamenti e gli attestati di stima, tra cui quelli del Sindaco di Cava de’Tirreni Vincenzo Servalli, per l’ammirevole iniziativa nata “subito dopo le prime notizie della diffusione del virus e della gravità della situazione – afferma Morena Avagliano, la modellista e la più esperta del gruppo-. Chi ci conosce sa che siamo persone semplici, concrete e da sempre attente ai temi sociali e dopo i primi casi di Cologno (Lo) ci siamo attivate, nel nostro piccolo, per dare un contributo concreto alle persone. Così abbiamo iniziato a produrre mascherine in cotone e contattare le varie associazione per donarle tramite loro a chi ne avesse bisogno in casi d’urgenza. Si è attivato un circolo virtuoso – spiega Morena Avagliano – e diverse persone che hanno saputo dell’iniziativa ci hanno voluto aiutare donando tessuti e le altre materie per continuare la produzione e la donazione di mascherine”. Una grande passione per il territorio e per la moda donna e bambina, la Sartoria Avagliano è da anni un punto di riferimento per la produzione diretta di abiti raffinati su misura e in serie per conto di grandi firme dalla moda italiana ed internazionale. Le tre sorelle, Morena, Francesca e Jessica, oltre a studi di settore, hanno avuto la fortuna di essere allieve privilegiate della propria maestra: Filomena Manzo, “la mamma”, una grande professionista della sartoria campana che vanta un’esperienza di circa 50 anni maturata presso grandi atelier di moda e tanti successi imprenditoriali diretti. Con questa lodevole iniziativa la Sartoria Avagliano, oltre ad essere un’eccellenza nella moda, si conferma un vanto ed un orgoglio per la nostra terra. Un modello di responsabilità sociale da cui prendere esempio.