Nella città di Cava de’ Tirreni è il terzo giorno consecutivo in cui i tanti tamponi eseguiti danno esito negativo. Si tratta indubbiamente di un dato significativo e che dà speranza. Due cittadini, che erano risultati positivi al COvid-19, risultano guariti, Il numero dei positivi al Coronavirus a Cava resta fermo a 36, con 6 persone decedute e 9 guariti. Attualmente ci sono 21 persone positive di cui 3 in ricovero ospedaliero e 18 in isolamento domiciliare. Ma ascoltate tutti gli aggiornamenti direttamente dalla voce del sindaco Vincenzo Servalli.