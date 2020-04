Cava de’ Tirreni. Coronavirus, il sindaco Vincenzo Servalli parla della situazione in città e di come sarà la Fase 2

Cava de’ Tirreni. Il sindaco Vincenzo Servalli comunica che è’ ufficialmente guarito un altro concittadino che era risultato positivo al Covid-19, i due tamponi effettuati successivamente nel tempo sono risultati entrambi negativi. Aumenta così a 6 il numero dei cavesi guariti, così come 6 sono le persone decedute per il Coronavirus. Quindi, su un totale di 34 casi nella città, ad oggi si registrano 6 guariti, 6 deceduti e 22 ancora positivi, di cui 4 in ricovero ospedaliero e 18 in isolamento domiciliare. Resta alta l’attenzione ed in controlli sulle case di cura e centri per anziani. Riguardo alla tanto attesa la ripartenza e la ripresa della città, aspettando che si chiarisca sia a livello nazionale che regionale come organizzare la Fase 2 dal prossimo 4 maggio, il sindaco Servalli precisa che “tutte le norme che si sono state date e che noi abbiamo rigorosamente rispettato in queste giorni sono tutte attualmente valide. Cioè la norma per la quale non si deve uscire di casa tranne che per fare la spesa, andare in farmacia, andare al lavoro o per giorni di straordinaria necessità di urgenza, sono valide e sono applicate e si stanno facendo i controlli. Le multe fatte ogni giorno dalle Forze dell’Ordine sono numerose. Mi dispiace che tanti cittadini devono pagare la sanzione amministrativa e quella accessoria dell’isolamento domiciliare disposto dall’Asl. Queste norme sono tutt’ora in vigore, valide e devono essere rispettate. Tutte le attività, fino a quando non sapremo che cosa succederà, tutte le norme che riguardano le chiusure delle attività commerciali sono valide, sono attuali e sono applicate. L’unica eccezione riguarda i negozi di abbigliamento per neonati e per bambini che possono aprire il martedì ed il venerdì fino alle ore 14.00. Sono queste delle giornate veramente molto importanti perché da come andrà avanti in queste due settimane fino al 4 maggio si deciderà anche che tipo di riaperture e che tipo di iniziative verranno prese dopo il 4 maggio. Quindi dobbiamo ancora resistere. Per quanto riguarda il numero dei tamponi che si stanno facendo risulta che il numero di positivi è sempre di meno in proporzione al numero di tamponi. Quel ritmo che avevamo in una certa fase, tipo due tamponi positivi ogni dieci, sta lievemente modificandosi quindi vediamo un po’ di luce in fondo a questo tunnel, ma non abbiamo nessuna ragione seria e vera per rilassarci in questo momento. Ovviamente c’è una grande stanchezza per tutti quanto noi, ma proprio perché ormai questo inizio di questa famosa Fase 2 è così vicino per queste altre due settimane stringiamo forte i denti, restiamo in casa e rispettiamo tutte le misure che abbiamo rispettato in questi giorni e che sono veramente molto importanti. Il contagio è ancora in giro. Dobbiamo essere realistici, ottimisti sul futuro ma partendo dal presupposto che queste due settimane saranno veramente decisive ed importanti sulla prospettiva futura di tutti quanti noi”.