Cava de’ Tirreni. Coronavirus, nessun nuovo contagio, si registra la guarigione di due persone

A Cava de’ Tirreni nessun nuovo contagio mentre si registra la guarigione di due cittadini. A renderlo noto il sindaco Vincenzo Servalli: “Tutti tamponi, i cui esiti sono giunti stamattina, sono risultati negativi al Covid 19. La buona notizia che voglio darvi riguarda due nuovi guariti. Persone, cioè, che sono risultate negative a due tamponi successivi nel tempo. Per alcuni cittadini si è confermata la positività del tampone ma non sono nuovi positivi. Mi raccomando la massima prudenza in giornate assolutamente importanti per il nostro futuro. Forza Cava, Forza Italia”