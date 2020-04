Cava de’ Tirreni. Coronavirus, due tamponi con esito positivo, sale a 36 il numero dei contagiati

Cava de’ Tirreni. Altri due cavesi sono risultati positivi al tampone per il Coronavirus. Si tratta di due giovani entrambi familiari di una persona già risultata affetta da Covid-19. Per i due nuovi contagiati non è stato necessario il ricovero in struttura ospedaliera poiché asintomatici. Il numero totale dei contagiati sale, quindi, a 36. La cifra comprende anche i guariti ed i deceduti. Al momento sono 24 le persone ancora affetta da Coronavirus.