Cava de’ Tirreni. Il cordoglio del Sindaco per Angelo Senatore.

Ci stringiamo tutti ai fratelli ed alla famiglia di Angelo Senatore, ai quali esprimo il cordoglio mio personale e di tutta l’Amministrazione comunale per l’immenso dolore che li ha colpiti e che ci accomuna in questo tempo di grande sofferenza.

In questi momenti così tristi ci deve sorreggere il nostro senso di Comunità che ci ha sempre contraddistinti e ci consentirà, ancora una volta, di riprenderci e rialzarci per andare avanti, nel ricordo e nel rispetto di coloro che non ci sono più.