Cava de’ Tirreni. Consegnati tablet e computer agli alunni. LA RETE DELLA SOLIDARIETÀ NON SI FERMA MAI

Questa mattina gli Ispettori Ambientali Volontari del Comune di Cava de’Tirreni, su richiesta della dirigente dell’Istituto comprensivo San Nicola, Raffaelina Trapanese, hanno ritirato presso la sede centrale di Pregiato tablet e personal computer ed hanno provveduto a consegnarli ai genitori degli alunni per proseguire l’attività didattica a distanza. La Fondazione “Salvatore e Cornelia Vastano” Onlus torna in campo per offrire sostegno alle famiglie in difficoltà economiche e per garantire l’accesso alla didattica a distanza dei minori, anche con disabilità, residenti nella Città di Cava de’ Tirreni.

«Viste le conseguenze di disagio economico e sociale che stanno derivando da questa forte situazione emergenziale ed in conformità e attuazione delle finalità di solidarietà sociale di cui all’art. 2 del nostro Statuto – afferma l’Avv. Giovanni Del Vecchio, Vice Presidente dell’Associazione con sede a Cava de’ Tirreni (Sa) in Viale Marconi 55 – emaniamo un avviso pubblico per la presentazione di domanda di contributo economico o altra forma di sussidio finalizzato all’acquisto di materiale informatico (computer, stampanti) da utilizzare per la didattica a distanza a beneficio dei minori di famiglie in difficoltà economiche, anche con disabilità, residenti in Cava de’ Tirreni o delle associazioni (ETS), con sede nello stesso comune, che hanno nel proprio statuto come oggetto anche la difesa dei diritti e lo svolgimento di attività rivolte ai minori, anche con disabilità, che versano in stato di bisogno».

La richiesta di contributo dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica giovannileporedelvecchio@gmail.com e dovrà contenere i seguenti documenti:

a) modello ISEE aggiornato da cui risulti un reddito nucleo familiare;

b) preventivo di spesa del materiale da acquistare;

c) eventuale certificazione attestante la disabilità.

Il Vice Presidente della Fondazione Avv. Giovanni Del Vecchio sarà lieto di fornire ogni ulteriore informazione sul presente avviso tramite il contatto telefonico 339 8364368.