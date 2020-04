Cava de’ Tirreni. Buoni spesa: riapertura termini e rimborso ai commercianti

BUONI SPESA: RIAPERTURA TERMINI E RIMBORSO AI COMMERCIANTI

Sono stati pubblicati sul sito del Comune di Cava de’ Tirreni (www.cittadicava.it) il nuovo modello e le modalità per la richiesta dei buoni spesa da parte di coloro che non ne sono stati già beneficiari e il modello di istanza per l’ottenimento del rimborso dei buoni spesa, in scadenza il 10 maggio prossimo, da parte delle attività commerciali che hanno sottoscritto la convenzione per la fornitura di generi alimentari e beni primari, a valere sul fondo di solidarietà comunale pro-emergenza covid-19.

La richiesta dei buoni spesa da parte dei cittadini scade alle ore 12 di giovedì prossimo, 30 aprile,, mentre, a partire da lunedì 11 maggio prossimo, i commercianti possono far recapitare alla Protezione Civile, attraverso il protocollo del Comune, la richiesta di rimborso, corredandola con un elenco dei numeri di serie di ogni buono spesa incassato e la restituzione degli originali.

“Una grande dimostrazione di solidarietà e di senso di comunità da parte dei commercianti cavesi – afferma l’Assessore alle Attività produttive, Annetta Altobello – che non solo si sono resi disponibili ad incassare i buoni spesa, ma hanno anche offerto una sconto o una donazione sugli acquisti del 5 e del 10 per cento. Come Amministrazione assicuriamo che nel giro di pochissimo tempo si provvederà al rimborso”.