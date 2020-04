Cava de’ Tirreni. Buoni spesa: ecco il calendario per ritirarli. Calendario per il ritiro dei buoni spesa per i beneficiari che non l’hanno ricevuto a domicilio.

BUONI SPESA: REDELIVERY

Sono circa 70 le famiglie beneficiarie dei buoni pasto alle quali gli incaricati non hanno potuto consegnare i ticket a domicilio perché non rintracciabili o sconosciuti agli indirizzi forniti.

Tutti coloro che non hanno ricevuto i buoni spesa possono recarsi, con la copia della domanda e documento di riconoscimento, presso gli uffici dei Servizi Sociali in viale Marconi, 52 (ex tribunale) per il ritiro, secondo il seguente calendario:

– Mercoledì 22 aprile – A – B – C – D – E – F – G

– Giovedì 23 aprile – H – I – L – M – N – O – P

– Venerdì 24 aprile – Q – R – S – T – U – V – Z – W – Y – X

dalle ore 9 alle 12 e martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18:00.