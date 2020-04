Cava de’ Tirreni. Apre la piattaforma digitale “Fino a te”: la spesa direttamente a casa tua

Il Circolo Legambiente Terra Metelliana, con il patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni, apre la piattaforma digitale www.FinoaTe.it.

Un portale web che mette a disposizione una vetrina gratuita a tutte le attività commerciali cavesi che offrono la consegna a domicilio ai nostri concittadini e che ha l’obiettivo di valorizzare il commercio locale e ridurre al minimo gli spostamenti in città, in questo particolare periodo di massima allerta sanitaria per il Covid-19.

“Viviamo un periodo difficile per tutti noi e per il commercio in particolare – affermano l’Assessore alle Attività produttive, Annetta Altobello – come Amministrazione sosteniamo tutte le iniziative che, come questa, possano in qualche modo ridurre il disagio e porsi da intermediario in maniera ovviamente gratuita e con senso di servizio, tra la domanda e l’offerta”

“Da questa dolorosa situazione – afferma l’Assessore all’Ambiente Nunzio Senatore – possiamo trarne utili insegnamenti utilizzando tutti gli strumenti che fanno crescere la nostra coscienza ambientale cambiando anche il nostro stile di vita”

Sono già 70 le attività presenti sul sito, ma il portale viene aggiornato ogni giorno grazie alle segnalazioni che arrivano direttamente dai protagonisti del commercio locale.

Chiunque può segnalare la propria attività (purché offri la consegna a domicilio) scrivendo a info@finoate.it oppure registrandosi direttamente sul sito www.finoate.it.