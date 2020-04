Cava de’ Tirreni. Altri due positivi al coronavirus, sono in tutto 22 casi e un deceduto

Cava de’ Tirreni ( Salerno) Si aggrava il bilancio della città metelliana come comunicato dal sindaco Vincenzo Servalli

Cari concittadini, dobbiamo registrare, nella nostra città, due nuovi tamponi positivi al Covid 19. su un totale di undici tamponi di cui si sono avuti gli esiti. Uno dei due nuovi casi ha richiesto il ricovero ospedaliero.Siamo pertanto a 22 casi, compresi un deceduto ed una persona fortunatamente guarita ma è ragionevole pensare che, nei prossimi giorni, ci potremmo trovare di fronte ad ulteriori casi positivi visti i numerosi tamponi in programma.Per ognuno si sono avviate le attività previste dal protocollo. Ribadisco che non esiste nessuna motivazione che ci possa indurre ad un disimpegno rispetto ai comportamenti necessari. Anzi è il momento di stringere ancor di più i denti per combattere la diffusione del contagio. Quindi restare in casa tranne il necessario, è sempre di più l’unica vera arma che abbiamo.

Forza Cava Forza Italia