Cava de’ Tirreni. Il 25 aprile, 75° Festa della Liberazione, il sindaco Servalli deporrà una corona d’alloro al Monumento ai Caduti

Cava de’ Tirreni. Sabato 25 aprile, alle ore 10.30, nella ricorrenza del 75° anniversario della Liberazione Festa della Liberazione, il Sindaco Vincenzo Servalli deporrà una corona d’alloro ai piedi del Monumento ai Caduti di Piazza Abbro con la benedizione di Don Rosario Sessa, parroco del Duomo.

Alla cerimonia parteciperà l’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) con un proprio rappresentante che al termine piantumerà una mimosa nel Parco Falcone e Borsellino (villa comunale) in memoria della recente scomparsa del Presidente della sezione di Cava de’ Tirreni dell’Anpi, Patrizia Reso e dei caduti per la liberazione dal nazifascismo.

L’Amministrazione Servalli ha aderito all’iniziativa del Comitato 25 Aprile, in collaborazione dell’Anpi, “Unisciti a tutta Italia per la Festa della Liberazione”, che prevede alle ore 15, l’intonazione di “Bella Ciao” in contemporanea in tutta Italia, con collegamento sulla pagina facebook “25 aprile 2020 Io Resto Libero” dalle ore 14.30 per seguire l’Inno di Mameli cantato da Tosca, a seguire l’attrice Lella Costa introdurrà gli interventi di Carla Nespolo, presidente ANPI, Maria Lisa Cinciari Rodano, staffetta partigiana e Sara Diena di Fridays for Future Italia.

A causa dell’emergenza sanitaria non è consentita la partecipazione dei Cittadini ed il Ministero dell’Interno ha disposto la sola partecipazione di un singolo rappresentante di Associazioni partigiane e combattentistiche, attenendosi alle norme comportamentali del distanziamento sociale e dei presidi anti contagio.