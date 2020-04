Castiglione di Ravello con sospetta Covid di Conca. Era stata accompagnata da medico curante. In serata risultato AGGIORNAMENTI

Ravello, Costiera amalfitana. Situazione sotto controllo all’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello con una donna di Conca dei Marini arrivata con il medico curante, come ci riferisce un’operatore. Dunque comportamento secondo protocollo da parte del personale sanitario, che si sta comportando con grande professionalità e spirito di sacrificio in un momento così difficile causato dal Coronavirus Covid-19. La donna dunque non è entrata nello spazio Covid perchè non presentava i classici sintomi del coronavirus e non per colpa del personale che si è adoperato con massima calma e chiaramente massima allerta dovuta al sospetto del caso Solo dopo essere entrata nel plesso ha avuto dei peggioramenti che ha fatto propendere per il tampone col testo inviato celermente all’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Il sindaco Andrea Reale sentito da Positanonews ha confermato il caso “Non c’è da preoccuparsi, ma bisogna tenere alta l’attenzione. In ogni caso in questo periodo è preferibile evitare il pronto soccorso di Castiglione e recarsi a Salerno , poi, anche di fronte a un minimo sintomo, usare il percorso Covid.” Alle 21 daremo i risultati

