Castellammare di Stabia. Tra le tante mete scelte per trascorrere la Pasquetta c’è sempre stato il Monte Faito con il suo polmone verde. Quest’anno il lunedì dell’Angelo ci vede costretti nelle nostre abitazioni ma nessuno ci vieta di viaggiare con la fantasia. E per gli amanti del Faito, in attesa di poter tornare a visitarlo realmente, arriva in soccorso Castellammare Digitale ed il naturalista Ferdinando Fontanella che ci guiderà in un tour virtuale con “Lo cunto del monte Faito”. Lasciatevi trasportare dalle immagini.