Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino ricorda il Dott. Giovanni Tommasino nel giorno della sua scomparsa

Riportiamo il messaggio del sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino in ricordo del Dott. Giovanni Tommasino, deceduto dopo aver contratto il Covid-19

Castellammare ha perso un grande uomo, un professionista esemplare che ha sacrificato la sua vita per salvare le vite altrui, un medico che si è sempre battuto in prima linea per aiutare le persone in difficoltà e che con grande dignità ha affrontato il male che oggi se lo è portato via.

Giovanni Tommasino era prima di tutto un amico, con cui abbiamo condiviso anche la passione per la politica e il desiderio comune di contribuire al bene dei nostri concittadini. Era un padre, un marito e un nonno premuroso, con il quale ci siamo sempre scambiati cordiali attestati di stima e affetto. Ho avuto modo di parlare con lui prima del ricovero, era stanco, affannato, ma ha saputo infondermi coraggio anche in quel momento così drammatico. E poi stamattina la scioccante notizia. Il mio pensiero ora va alla moglie e alle figlie, a cui rivolgo un affettuoso abbraccio in questo momento di grande dolore.