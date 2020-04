Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino rende omaggio ai caduti nel giorno della Festa della Liberazione

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino ha voluto rendere omaggio, a nome di tutta la cittadinanza, ai caduti delle due guerre mondiali nel giorno della Festa della Liberazione deponendo un mazzo di rose rosse.. Un 25 aprile diverso quest’anno che vede un sindaco da solo, con il volto coperto dalla mascherina e la fascia tricolore, fermarsi in silenzio per onorare la memoria di tanti uomini che hanno perso la vita combattendo. Un’immagine destinata a passare alla storia, insieme a quella di tanti altri primi cittadini che in diverse zone d’Italia hanno compiuto lo stesso gesto in solitudine. Ecco le parole del sindaco Cimmino: “Ricordare la Liberazione è un dovere morale. La memoria è essenziale per tramandare ai nostri giovani i valori di libertà e giustizia per i quali tanti uomini coraggiosi si sono battuti, sacrificando la loro vita. Ricordare la Liberazione in questo momento così impegnativo significa credere che, oggi come allora, sapremo ripartire da quegli stessi valori che hanno ispirato la ricostruzione del nostro Paese dopo la barbarie della guerra. Il nemico di oggi è invisibile, ma restando compatti e uniti sapremo sconfiggerlo e riconquistare la nostra libertà. La libertà, ce lo insegna Pietro Calamandrei, è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare. E lo spirito di unità, giustizia e solidarietà, che oggi si avverte in maniera ancor più marcata nella nostra città, Medaglia d’Oro al Merito Civile, infonde in tutti noi la fiducia di una rapida e meravigliosa rinascita”.