Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino pagherà la multa elevata al marito dell’infermiera di ritorno da Capri

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino ha deciso di pagare la multa elevata nel giorno di Pasquetta all’infermiera Rosaria De Nicola, che ogni giorno si sposta da Castellammare a Capri per raggiungere l’ospedale dell’isola verde dove presta il suo prezioso servizio. La donna era ritornata a Sorrento dopo un estenuante turno di 24 ore ed a prenderla con l’auto al porto della città del Tasso doveva andare il marito. Ma l’uomo era stato, invece, bloccato e multato dalla Polizia Municipale stabiese intenta ad effettuare i controlli di rito per il rispetto delle norme emanate dal governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Il primo cittadino stabiese ha voluto precisare come Castellammare di Stabia sia, in realtà, una città accogliente e non può essere ricordata per una multa del genere, che penalizza una persona che si sta prodigando per i tanti malati presenti a Capri. E’ per questo che il sindaco Cimmino ha deciso di pagare personalmente la sanzione in rappresentanza dell’intera cittadinanza. Il sindaco ha anche chiarito che gli agenti della Polizia Municipale non hanno sbagliato ma hanno semplicemente applicato la legge aggiungendo che, come impongono le disposizioni che vengono applicate in questo periodo, tutto il corpo della Polizia Municipale presta servizio in prima linea, quanto i sanitari. Per questo motivo il primo cittadino, dopo essersi informato ed aver visionato i verbali della Polizia Municipale, ha constatato che il marito dell’infermiera aveva sbarrato l’autocertificazione con una dichiarazione inesatta, che si riferiva a spostamenti all’interno del Comune di residenza, cosa che invece non stava accadendo trovandosi in un altro Comune.