Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino ordina la chiusura di tutti gli esercizi commerciali per 25 aprile e 1 maggio

Il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino rende noto che: “Ho firmato poco fa l’ordinanza per disporre, nei giorni 25 aprile e 1 maggio, la chiusura di tutti gli esercizi commerciali e di tutte le attività aperte al pubblico, ad eccezione delle farmacie e delle edicole presenti sul territorio comunale. Le edicole, in particolare, rispetteranno la chiusura alle ore 14:00. Lo sforzo compiuto finora sta dando risultati importanti e non possiamo permetterci di vanificarlo. Restiamo a casa, continuiamo a rispettare le regole e ad evitare i contatti sociali per vincere insieme questa sfida.

Negli stessi giorni saranno vietati l’accesso, la permanenza e l’attraversamento – se non per comprovate motivazioni di necessità e con la sola esclusione dei veicoli del trasporto pubblico, del soccorso e delle forze dell’ordine – dell’arenile comunale della villa comunale, dell’arenile di corso De Gasperi, della località di Pozzano e dei relativi litorali, arenili e battigie, dell’area del monte Faito con divieto di accesso alle strade che conducono ai boschi di Quisisana e alla Fontana del Re. La polizia municipale provvederà ad intensificare i controlli, attivando azioni di monitoraggio sul transito veicolare nelle strade in cui vige il divieto e per tutti gli altri obblighi stabiliti dalle disposizioni statali, regionali e comunali”.