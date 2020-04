Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino ed i contagi degli operatori sanitari dell’ospedale San Leonardo: “Qualcosa non ha funzionato”

Il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino riguardo ai contagi da Covid-19 registrati presso l’ospedale cittadino dichiara: “Sono arrabbiato, anzi sono incazzato nero, per i 23 operatori sanitari risultati positivi all’interno dell’ospedale San Leonardo. Anche un solo contagio è grave, perché una singola leggerezza può arrecare danni a centinaia di persone. Nella prima fase della gestione dell’emergenza da parte dell’ospedale qualcosa non ha funzionato, i numeri non possono essere opinabili. Ma sono convinto che il direttore generale dell’Asl Na3 Sud, insieme al suo team, sta mettendo in campo tutte le iniziative possibili per salvaguardare la salute dei pazienti e degli operatori che lavorano in prima linea, mettendo a rischio la loro vita per salvare quella degli altri. Anche soltanto pensare alla chiusura del San Leonardo è follia, perché tutti conosciamo l’importanza del nostro ospedale per il territorio. E in questo momento portare a compimento il progetto per l’emodinamica, già da tempo approvato e finanziato, sarebbe un segnale importante per la nostra città”. Il primo cittadino stabiese auspica una cooperazione mirata con l’Asl Na3 Sud finalizzata a difendere l’ospedale San Leonardo ed a programmare il futuro. Un futuro che, se ne dichiara certo Cimmino, sarà di crescita e sviluppo per il San Leonardo. Senza clientele e personalismi.