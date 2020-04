Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino chiede chiarimenti all’Asl sulla gestione dell’emergenza Coronavirus

Riportiamo il comunicato del sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.

Avevamo avvertito l’Asl competente e la Regione. E adesso giunge come un macigno, in piena emergenza, una lettera dei sindacati degli operatori dell’ospedale. Parole pesanti che non possono passare inosservate ed i cittadini hanno bisogno di sapere cosa sta accadendo.

Chiarezza e trasparenza dovevano esserci da quando si è creato il caso in sala parto. Abbiamo sollecitato risposte ed una relazione in merito, che non ci è ancora pervenuta. Adesso ci troviamo con decine di medici chiamati d’urgenza per fare i tamponi.