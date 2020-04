Castellammare di Stabia. Sarà nuovamente possibile pregare sulle tombe dei propri defunti, dal 4 maggio riapre il cimitero

Il sindaco Gaetano Cimmino firmerà a breve l’ordinanza con la quale stabilisce la riapertura dei due cimiteri cittadini dal prossimo 4 maggio, accogliendo così le richieste di tanti stabiesi che invocavano la possibilità di poter far visita ai propri defunti. I camposanti sono oramai chiusi dall’inizio di marzo e per tanti non poter portare un fiore ai propri cari e non poter restare in preghiera sulle loro tombe è diventata una sofferenza che si aggiunge a quella che si è già costretti a vivere a causa della pandemia. I cimiteri saranno aperti quattro giorni a settimana e, al fine di evitare assembramenti, gli ingressi saranno a piccoli gruppi. A controllare il rispetto delle norme di sicurezza saranno gli agenti della Polizia Municipale ed i volontari della Protezione Civile.

Anche gli uffici per le lampade votive saranno aperti e per chi lo desidera sarà possibile prenotare anche le lampade o le illuminazioni a forme di cuore o di croce in occasione della festa della mamma che resteranno accese dal venerdì prima della festa fino al venerdì successivo.