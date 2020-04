Castellammare di Stabia piange un’altra vittima del Coronavirus, si tratta di un 68enne ricoverato a Frattamaggiore

Riportiamo il comunicato del sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino:

C’è un’altra vittima del coronavirus a Castellammare di Stabia. A perdere la vita stamattina è stato un pensionato di 68 anni, che era ricoverato all’ospedale di Frattamaggiore, dopo aver contratto il virus nelle scorse settimane.

Questa notizia mi addolora profondamente, un altro nostro concittadino non ce l’ha fatta e alla sua famiglia esprimo le mie più sentite condoglianze a nome di tutta la città. In questo momento così triste, il mio pensiero va a tutti coloro che non hanno la possibilità di stare accanto ai propri cari in ospedale e alle persone che oggi vivono un lutto senza poter celebrare il funerale. Per tutti loro abbiamo il dovere di rispettare le regole e fare ognuno la propria parte, restando in casa ed evitando i contatti sociali per limitare la diffusione del contagio e vincere questa sfida.