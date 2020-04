Castellammare di Stabia. I personaggi di Nuzio diventano virali sui social. Ai difficili tempi del Coronavirus, a Castellammare di Stabia Nuzio Aponte prova ad intrattenere i suoi concittadini e regalare loro dei sorrisi, tramite i suoi video umoristici, nei quali interpreta personaggi divertenti. Laureando in giurisprudenza, cerca di combattere con l’ironia, interpretando personaggi famosi e non in clip realizzate con TikTok ed Instagram. Tra questi Morgan a Sanremo, l’Ultras della sua amata Juve Stabia, un ragazzo in fila al supermercato, un innamorato che a suon di canzoni neomelodiche lotta per raggiungere la sua amata sfuggendo alle forze dell’ordine. Nuzio utilizza tutto ciò che ha a disposizione, come pupazzi per la curva dello Stabia, il ferro da stiro come pianola per Morgan e una sedia come scooter, insieme alla complicità del fratello. «All’inizio lo facevo per noia, sono sincero, ma quando le persone hanno iniziato a scrivermi dicendo che gli strappavo un sorriso ho deciso di continuare. Questo mi fa piacere: sorridono gli altri ed io smorzo la routine delle giornate in casa a studiare. Nei prossimi giorni usciranno video anche di personaggi della politica», ha detto.