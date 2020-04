Castellammare di Stabia. Parte la raccolta fondi per l’acquisto di beni di prima necessità e materiale sanitario. Ecco i dettagli

Castellammare di Stabia. In questo momento di difficoltà parte la raccolta di fondi da destinare all’acquisto di beni di prima necessità e di materiale sanitario. A comunicarlo il sindaco Gaetano Cimmino: “In questi giorni di emergenza sto riscontrando il grande cuore di tanti cittadini che mi chiedono come poter effettuare donazioni da destinare all’acquisto di beni di prima necessità per le persone bisognose e materiale sanitario per il personale ospedaliero.

Per veicolare questo flusso di generosità ho deciso di istituire una raccolta fondi, aprendo un conto corrente dedicato all’emergenza Covid-19, rivolto a tutti coloro che vorranno contribuire anche con un piccolo gesto alla gestione di questa emergenza.

Le donazioni saranno destinate all’approvvigionamento di generi alimentari, farmaci e beni di prima necessità per chi oggi vive in condizioni di disagio e all’acquisto di mascherine e materiale sanitario indispensabile per la tutela dei medici, degli infermieri e di tutto il personale dell’ospedale San Leonardo, che oggi si batte in prima linea, senza sosta, per salvare vite umane.

Le coordinate del conto corrente sono:

Intestatario: Comune di Castellammare di Stabia Fondo Emergenza Covid-19

IBAN: IT20N0514222100CC1016015617

BIC (per l’estero): BCPTITNNXXX

Il denaro raccolto per le donazioni attraverso il conto corrente dedicato sarà aggiornato giorno dopo giorno sulle pagine social istituzionali. Dateci una mano. Insieme ce la faremo”.