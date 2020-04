Riportiamo il comunicato del sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.

Parte domani la distribuzione dei buoni spesa destinati all’acquisto di generi alimentari per le persone in condizioni di disagio a causa dell’emergenza coronavirus. Una risposta agli scettici, ai disfattisti e ai complottisti che già ci additavano come ritardatari. Siamo tra i primi Comuni della Campania ad effettuare le consegne. Abbiamo lavorato sodo per adottare una procedura semplice e veloce, che tutela anche la popolazione da comportamenti poco ortodossi da parte dell’utenza. Stiamo parlando di soldi pubblici ed è importante fare le cose nel migliore dei modi.