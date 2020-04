Castellammare di Stabia. Ottavo giorno consecutivo senza nuovi contagi, tutti negativi gli ultimi 22 tamponi

Il sindaco di Castellammare di Stabia rende noto che: “Per l’ottavo giorno consecutivo non ci sono nuovi contagi a Castellammare di Stabia. Sono stati analizzati oggi 22 tamponi relativi a cittadini stabiesi. E tutti hanno dato esito negativo. Ancora una volta registriamo un dato che ci conforta e ci induce a pensare che i sacrifici e gli sforzi di tutti i cittadini stanno dando i loro frutti.

Ma ora non dobbiamo vanificare tutto questo. Nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 aprile è indispensabile restare a casa e rispettare le regole. I negozi resteranno chiusi, eccezion fatta per le farmacie, le edicole (fino alle ore 14) e i distributori di carburante. Continuiamo a remare insieme e a restare uniti. Insieme ce la faremo.

Resta fermo a 35 il numero dei cittadini contagiati, di cui 18 tuttora positivi, 5 deceduti e 12 guariti, mentre in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva ci sono 50 persone. La polizia municipale, infine, ha effettuato controlli su 273 persone e ha denunciato un cittadino che non disponeva di valida motivazione per circolare in strada, sanzionato con una multa da 400 euro e l’obbligo di quarantena per 14 giorni”.