Castellammare di Stabia. Nessun contagio nella giornata odierna, restano 19 i cittadini attualmente positivi.

Nessun contagio da Covid-19 è stato registrato nella giornata odierna a Castellammare di Stabia. All’esito dei tamponi analizzati oggi, relativi a cittadini stabiesi, non risultano nuovi casi positivi.

Ma questo non deve minimamente indurci a demordere. Troppe persone sono scese in strada pensando che l’imminente avvio della fase 2 implichi una riduzione delle restrizioni. Dal 4 maggio saranno soltanto 4 i motivi validi per uscire: lavoro, salute, acquisto di beni di prima necessità e altre urgente, visite ai congiunti. È necessario subito un cambio di rotta. Dobbiamo continuare a remare uniti e a comportarci con maturità e senso di responsabilità. Insieme ce la faremo.