Castellammare di Stabia. Nessun nuovo caso positivo, resta fermo a 35 il numero dei contagiati

Il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino rende noto: “Un’intera settimana senza contagi da Covid-19 a Castellammare di Stabia. Per il settimo giorno consecutivo non si registrano nuovi casi di coronavirus in città, all’esito dei 9 tamponi analizzati oggi, relativi a cittadini stabiesi. Un andamento in apparenza stabile, ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia. I sacrifici e gli sforzi compiuti finora stanno dando i loro frutti. Ma bisogna continuare ad insistere su questa linea, restare a casa, rispettare le regole, rimanere uniti e compatti. Soltanto così potremo vincere questa sfida e tornare più rapidamente alla normalità. Restano 35 i cittadini contagiati a Castellammare di Stabia, di cui 18 tuttora positivi, 5 deceduti e 12 guariti, mentre in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva ci sono 50 persone. La polizia municipale, inoltre, ha effettuato controlli su 213 cittadini, tutti muniti di regolare autocertificazione, comprovante la valida motivazione per uscire di casa”.