Castellammare di Stabia. Nessun nuovo caso positivo al Coronavirus, resta fermo a 34 il numero dei contagiati

Il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino comunica che: “Nessun nuovo contagio da Covid-19 è stato registrato oggi a Castellammare di Stabia. All’esito dei 42 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, nessun cittadino stabiese è risultato positivo al coronavirus. Un dato confortante, che conferma che siamo sulla strada giusta per vincere la sfida. Ma occorrono ancora pazienza e senso di responsabilità da parte di ognuno di noi. Tutti dobbiamo fare la nostra parte per superare questo momento così delicato.

Resta fermo a 34 il numero dei cittadini contagiati in città, di cui 22 tuttora positivi, 5 deceduti e 7 guariti, mentre in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva restano 62 cittadini. La polizia municipale, intanto, ha controllato 240 persone nelle ultime 24 ore, denunciando 9 cittadini che circolavano in strada senza valida motivazione, sanzionate con multa da 400 euro e obbligo di quarantena per 14 giorni.

Sono pervenute, infine, 33 donazioni, per un totale di 11210 euro, al conto corrente del Comune di Castellammare di Stabia dedicato alla raccolta fondi per l’acquisto di beni di prima necessità e generi alimentari per le persone bisognose e di strumenti di protezione per il personale sanitario dell’ospedale San Leonardo. Ci tengo a ringraziare gli imprenditori, le associazioni e i tanti cittadini che con le loro donazioni stanno contribuendo a questa ammirevole catena di solidarietà”.

Le coordinate del conto corrente sono le seguenti:

Intestatario: Comune di Castellammare di Stabia Fondo Emergenza Covid-19

IBAN: IT20N0514222100CC1016015617

BIC (per l’estero): BCPTITNNXXX