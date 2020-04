Castellammare di Stabia. Nessun nuovo caso di Covid-19, resta fermo a 38 il numero dei contagiati

Il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino: “All’esito dei tamponi analizzati nella giornata odierna non risultano nuovi contagi a Castellammare di Stabia. Per il terzo giorno consecutivo non si registrano casi di Covid-19 nella nostra città, un dato che ci conforta ma che non ci può assolutamente indurre a mollare la presa.

Restiamo a casa e rispettiamo le regole, evitando contatti sociali. Per la giornata di venerdì 1 maggio, tutti gli esercizi commerciali resteranno chiusi, eccezion fatta per le farmacie, le edicole (fino alle ore 14) e i distributori di carburante. E adotteremo ancora la linea dura contro i trasgressori, per evitare qualsiasi forma di assembramento. La fase 2 è alle porte, ma occorrono maturità e senso di responsabilità da parte di tutti per affrontare al meglio questo momento delicato.