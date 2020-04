Castellammare di Stabia. Minacce anonime ad un infermiere che lavora all’ospedale di Sorrento: “Ci infetterete tutti”

In questo periodo di emergenza da Coronavirus la categoria degli infermieri è una di quelle maggiormente a rischio, lavoratori che ogni giorno sfidano la paura del contagio pur di compiere il loro dovere. Ed ha veramente dell’incredibile quello che è accaduto ad Alfredo Botta, un infermiere di Castellammare di Stabia che svolge la propria professione presso l’ospedale di Sorrento. Al ritorno a casa, nella cassetta della posta Alfredo ha trovato un biglietto anonimo di dubbio gusto, nel quale si legge: «Ci farete infettare tutti. Continuate a portare il virus dai vostri ospedali». Ma l’infermiere ha voluto rispondere all’autore del vile messaggio e lo ha fatto anche lui con una lettera: “Vogliamo ringraziare chi ha avuto questo pensiero per noi. Noi negli ospedali ci andiamo per lavorare e questo ci fa onore, consapevoli del fatto di poter portare il virus all’interno delle nostre case. Purtroppo è il rischio del nostro lavoro: non ci siamo mai tirati indietro e nemmeno lo faremo dopo questa calorosa dimostrazione di affetto e di ammirazione”.

Anche il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino è intervenuto sull’episodio. Ecco le sue parole: «Un messaggio vergognoso, che merita la condanna di tutta la città. Sono vicino ad Alfredo, l’infermiere che ha trovato nella posta un foglio bianco con queste poche, ignobili, assurde parole: “Ci farete infettare tutti, continuate a portare il virus dai vostri ospedali”. Un’accusa indecente, schifosa, senza ritegno nei confronti di chi si batte ogni giorno, in prima linea, mettendo a rischio anche la propria vita per salvare le vite altrui. Non smetterò mai di ringraziare tutti gli operatori sanitari che, come Alfredo, continuano a metterci l’anima, profondendo ogni sforzo per prestare assistenza e cure a chi sta male. Siete i nostri eroi. Sono orgoglioso di voi».