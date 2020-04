Castellammare di Stabia. “L’Imperatore Covid XIX e i ragazzi dell’arcobaleno”, una favola per tutti ai tempi del Coronavirus

L’imperatore Covid XIX e i ragazzi dell’arcobaleno. Una favola per tutti ai tempi del Coronavirus. Nicola Corrado, avvocato e già vice-Sindaco della città di Castellammare di Stabia, scrive una favola ai tempi del Coronavirus. La favola è diventata grazie alla collaborazione con il video maker Gaetano Cuomo e con l’artista Giuseppe Cesino anche un video che coniuga lettura, musica e disegni originali. La favola ed il video, che hanno già avuto una significativa diffusione sui social e diversi canali web, saranno messi a disposizione gratuitamente delle scuole che vorranno utilizzarli come supporti didattici in tema di educazione ambientale. “in questo momento così angosciante e pieno di incertezze- afferma Nicola Corrado- abbiamo il dovere di riflettere, di comprendere e di spiegare ai nostri figli perché siamo arrivati a tanto: per la prima volta siamo portati a pensare al futuro come il tempo che peggiora il presente. La favola è uno strumento per raccontare la “Storia” che stiamo vivendo e comprendere fino in fondo una vera e propria rottura di significato della modernità per come la abbiamo conosciuta. Il Vurus e i virus che tanto ci angosciano sono il risultato del nostro sistema produttivo ed economico, costruito per sacrificare sull’altare di un “falso sviluppo” i delicati equilibri alla base del nostro ecosistema ambientale e sociale. Produrre per distruggere, alterare ed inquinare le risorse ambientali non può essere più la cifra che definisce la nostra identità. Gian Battista Vico scrisse “paion traversie ma sono opportunità”, questa è la nostra speranza, la speranza di fermarsi e ripensare il mondo e noi stessi per consegnare alle future generazioni “un posto“ dove valga la pena vivere”