Castellammare di Stabia. L’Asl Na 3 Sud chiede di ripetere i test per il Coronavirus su sei casi sospetti. Alcuni errori potrebbero aver falsato i risultati

Castellammare di Stabia. I dati sulla diffusione del Coronavirus sono confortanti e ieri si è registrato il sesto giorno consecutivo senza contagi in città. Ma a ridimensionare il quadro interviene l’Asl Napoli 3 Sud che chiede vengano ripetuto i tamponi su sei casi sospetti perché il risultato potrebbe essere stato falsato da alcuni errori. Le persone in attesa di ripetere il tampone sono attualmente in isolamento domiciliare e le loro condizioni di salute non destano preoccupazioni e non rendono necessario il ricovero.

Riguardo al numero di tamponi effettuati ogni giorno anche il sindaco stabiese Gaetano Cimmino da tempo chiede che venga aumentato. Castellammare di Stabia è una città con una densità di popolazione elevata, circa 60.000 abitanti, ma nonostante questo ad oggi sono stati praticati meno di 500 tamponi. Effettivamente una percentuale molto bassa. Il fattore di rischio maggiore è quello legato alla presenza di asintomatici che potrebbero diffondere il contagio tra la popolazione. Una situazione, quindi, da tenere sotto controllo.