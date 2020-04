Castellammare di Stabia. Guariti ufficialmente tre cittadini, nessun nuovo contagio per il quarto giorno consecutivo

Il sindaco di Castellammare di Stabia rende noto che: “Tre cittadini sono ufficialmente guariti e nessun nuovo contagio da Covid-19 è stato registrato anche nella giornata odierna a Castellammare di Stabia. La settimana si apre con la buona notizia della guarigione di un medico di 50 anni, di un operaio di 46 anni e della figlia 24enne di un nostro caro concittadino che ha perso la vita nei giorni scorsi. Un segnale davvero confortante, che evidenzia che siamo sulla strada giusta per vincere questa sfida.

State dimostrando grande maturità e senso di responsabilità, ma i riscontri positivi degli ultimi giorni non devono indurci a cantare vittoria. Il percorso è ancora lungo e complesso. Ed ora abbiamo l’obbligo di restare in casa e di evitare i contatti sociali, per proiettarci nel migliore dei modi verso la fase 2 della gestione dell’emergenza.