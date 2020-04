Castellammare di Stabia. Emergenza Covid-19, presentato un piano per la riorganizzazione dell’ospedale “San Leonardo”. Nessuna sezione riservata

Castellammare di Stabia. La dottoressa Rosa Santarpia, nuovo direttore sanitario dell’ospedale “San Leonardo”, nei giorni scorsi ha inviato una relazione dettagliata per la riorganizzazione del nosocomio al fine di poter far fronte all’emergenza Coronavirus. Secondo il piano non si creerà una sezione riservata ai malati di Covid-19 ma in ogni reparto dovrà essere riservata una stanza debitamente isolata alle persone contagiate che saranno ripartite nei diversi reparti in base alla patologia presentata. Inoltre sarà necessario trasformare delle stanze in spogliatoi per gli operatori sanitari. Inoltre, sarà utilizzato un ascensore in modo esclusivo per i pazienti Covid.

I sindacati non sono pienamente favorevoli a questo tipo di riorganizzazione che andrebbe ad interessare una struttura ospedaliera non priva di problematiche pregresse, aggravatesi con l’emergenza Coronavirus che ha visto già 16 operatori contagiati all’interno del nosocomio.