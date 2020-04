Castellammare di Stabia. Donate 150 mascherine di protezione individuale ai medici di base

Riportiamo il comunicato del sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.

Tanti sono i medici di famiglia che continuano a svolgere le attività di studio e di ambulatorio e necessitano di adeguate protezioni, non sempre messe a loro disposizione. Giovanni Tommasino, ad esempio, era un medico di base che svolgeva la sua professione come una missione. E proprio il suo impegno e la sua disponibilità verso gli altri lo hanno esposto al contagio del virus che se lo è portato via. Abbiamo pensato, pertanto, di donare 150 mascherine ai medici di base di Castellammare, una categoria professionale che si trova nella condizione di dover gestire i propri pazienti nel bel mezzo di un’epidemia senza precedenti nella storia recente e che ha bisogno di dotarsi degli strumenti e dei dispositivi di protezione individuale necessari per affrontarla. Siamo al loro fianco in questa battaglia che ci vede tutti coinvolti. La tutela dei cittadini che oggi soffrono passa attraverso l’impegno e la competenza dei medici e di tutto il personale sanitario. Insieme ce la faremo. –