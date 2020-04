Castellammare di Stabia. Distribuzione di 110 schede Wind per permettere la connessione ad internet agli alunni stabiesi che ne abbiano necessità

Riportiamo il comunicato del sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.

Un gesto essenziale per garantire il diritto all’istruzione per le fasce più deboli. A partire da oggi saranno distribuite 110 schede Wind per la connessione internet alle famiglie degli alunni delle scuole stabiesi di ogni ordine e grado, che ne avevano necessità per poter seguire le lezioni online e per studiare sui materiali presenti in rete.

I Ross si occuperanno della consegna, con il coordinamento dell’assessorato alla pubblica istruzione. Un’iniziativa mirata a garantire un servizio necessario, che in questo periodo è diventato un ulteriore sbarramento per gli alunni che non avevano la possibilità di accedere al diritto all’istruzione sancito dalla Costituzione, a seguito delle disposizioni anticontagio.