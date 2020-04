Castellammare di Stabia. Denunciato un uomo per aver inveito contro le istituzioni e danneggiato l’auto della Polizia Municipale

Castellammare di Stabia. Stamattina un uomo ha inscenato una protesta plateale nei pressi di Palazzo Farnese, rivolgendo insulti e minacce nei confronti delle istituzioni e danneggiando l’antenna dell’auto della Polizia Municipale. La protesta è stata interrotta grazie all’intervento dell’ufficiale di Polizia addetto al servizio di tutela e assistenza al sindaco. L’uomo è stato poi condotto al comando di polizia municipale ed è stato denunciato con l’accusa di reato di danneggiamento a beni della pubblica amministrazione, rifiuto di declinare le proprie generalità, oltraggio e minacce a organo politico e resistenza a pubblico ufficiale. A renderlo noto è il sindaco Gaetano Cimmino che aggiunge: “Comprendo il disagio di tante persone che versano in difficoltà economiche a causa del virus, ma non sono questi i modi per esprimere il proprio malcontento. Con i servizi sociali abbiamo da tempo attivato iniziative di spesa solidale, consegne a domicilio e donazioni. E presto attiveremo le nuove misure di solidarietà sociale e alimentare. Nessuno sarà mai lasciato solo”.