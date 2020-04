Castellammare di Stabia. Cittadino 42enne risultato positivo al Coronavirus, sale a 34 il numero dei contagiati

Castellammare di Stabia. C’è un altro cittadino positivo al Covid-19. A comunicarlo è la Protezione Civile della Regione Campania che ha riferito l’esito positivo del tampone effettuato ad un 42enne a cui erano stati riscontrati sintomi febbrili e problemi respiratori. L’uomo è attualmente in isolamento domiciliare insieme al suo nucleo familiare. Intanto è pervenuta oggi la notizia di un altro cittadino risultato positivo al Coronavirus nelle scorse settimane ed ora dichiarato perfettamente guarito dall’Asl, a seguito dell’esito negativo di due tamponi consecutivi. Sono 7 i pazienti che sono riusciti a vincere la loro battaglia contro il virus a Castellammare, un bel segnale di forza e di speranza per chi oggi lotta per superare questo ostacolo e guarire dall’infezione.

Sale a 34, dunque, il numero dei cittadini contagiati, di cui 22 tuttora positivi, 5 deceduti e 7 guariti, mentre in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva ci sono 62 persone, poco più della metà rispetto al numero delle persone isolate appena pochi giorni fa. I primi effetti concreti delle misure restrittive sono piuttosto evidenti ma – commenta il sindaco Gaetano Cimmino – dobbiamo ancora resistere, restare in casa ed evitare i contatti sociali, compiere un altro sforzo, un altro sacrificio, per poter vincere questa sfida. Continuiamo a remare insieme. E insieme ce la faremo.