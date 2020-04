Castellammare di Stabia. Nuovo caso di Coronavirus, si tratta di un ragazzo di 33 anni. A comunicarlo è direttamente il sindaco Gaetano Cimmino sulla pagina Facebook della Città di Castellammare di Stabia.

L’Asl ci ha comunicato che un giovane stabiese di 33 anni è risultato positivo al coronavirus (Covid-19). Il virus colpisce tutte le fasce di età e la propagazione dell’infezione è ancora decisamente elevata. Il 33enne è attualmente in isolamento domiciliare insieme al suo nucleo familiare e a lui, come a tutti gli altri pazienti positivi al Covid-19, auguro di guarire presto e di vincere la battaglia contro il virus.

Salgono a 26 le persone contagiate dal virus in città: 20 sono tuttora positive, 2 sono guarite, 4 non ce l’hanno fatta. Diminuisce a 108 il numero dei cittadini in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, identificabili come casi sospetti o come persone venute a contatto con pazienti positivi o con altri casi sospetti in attesa dell’esito del tampone. La polizia municipale, intanto, ha controllato 191 persone munite di autocertificazione attestante valida motivazione per uscire di casa, denunciando 7 cittadini che circolavano in strada senza valida ragione, sanzionati con una multa da 400 euro e l’obbligo di quarantena per 14 giorni.