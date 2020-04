Castellammare di Stabia. Attenzione alle truffe, telefonate anonime per venire a conoscenza dei codici dei buoni spesa

Castellammare di Stabia. In tempi di emergenza ci sono sempre persone pronte a porre in essere delle truffe nei confronti dei cittadini. L’ultima riguarda i buoni spesa che il comune ha distribuito alle famiglie in difficoltà e che possono essere utilizzati per fare la spesa nei negozi aderenti. I truffatori effettuano delle telefonate anonime a delle famiglie a caso (non essendo stato reso pubblico un elenco dei beneficiari per questioni di privacy) per poi chiedere loro i codici riportati sui buoni spesa ricevuti. Molti cittadini, però, si sono insospettiti ed hanno contattato il Comune per chiedere chiarimenti e Palazzo Farnese ha comunicato che da parte del Comune nessuno era stato autorizzato a telefonare alle famiglie chiedendo i codici. E’ quindi evidente che ci si trova davanti ad una truffa. L’invito rivolto ai cittadini è quello di fare attenzione e segnalare immediatamente simili telefonate alle Forze dell’Ordine.