Castellammare di Stabia. Arriva l’esito di 17 tamponi, nessun caso positivo. Resta fermo a 35 il numero dei contagiati

Il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino comunica che. “Anche oggi non ci sono nuovi contagiati da Covid-19 a Castellammare di Stabia. L’Asl ci ha comunicato l’esito di 17 tamponi effettuati a cittadini stabiesi, tutti negativi. Negli ultimi 5 giorni in città c’è stato un unico contagio. Un segnale importante per affermare che siamo sulla strada giusta, ma anche per essere consapevoli che dobbiamo resistere ancora e continuare su questo percorso: restiamo a casa, evitiamo i contatti sociali e rispettiamo le regole. Se c’è una cosa che è sicura in questo momento, è che dobbiamo restare uniti per vincere questa sfida. E insieme ce la faremo. Resta fermo a 35, quindi, il numero dei cittadini contagiati, di cui 21 tuttora positivi, 5 deceduti e 9 guariti, mentre in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva ci sono 49 persone, identificabili come pazienti positivi o sospetti o come cittadini venuti a contatto con casi positivi o sospetti. La polizia municipale, infine, ha effettuato controlli su 617 persone, denunciando un cittadino che circolava in strada senza valida motivazione, sanzionato con 400 euro di multa e obbligo di quarantena per 14 giorni”.