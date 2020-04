Castellammare di Stabia. Arrestato un uomo di 53 anni: ha aggredito la nipote che gli ha negato del denaro.

La sera di sabato, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, dopo una segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti per una lite in famiglia. Una donna, trovata ferita, infatti, ha dichiarato di essere stata aggredita dallo zio materno, al quale avrebbe negato del denaro. L’uomo, un 53enne stabiese, è stato quindi bloccato presso l’abitazione della vittima, è stato arrestato per tentata estorsione e lesioni personali.