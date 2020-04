Castellammare di Stabia. Ancora un operatore sanitario contagiato in Ospedale, sono 35 i casi in tutto

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Ancora un operatore sanitario contagiato in Ospedale, sono 35 i casi in tutto di Coronavirus Covid-19 . Nuovo operatore sanitario dell’ospedale San Leonardo positivo al covid-19. Si tratta di un infermiere di 49 anni del reparto di medicina d’urgenza del nosocomio stabiese. L’uomo si trova ora in isolamento domiciliare E’ il 16esimo caso si positività tra medici, infermieri e operatori socio sanitari della struttura ospedaliera del viale Europa. Un ospedale sempre più focolaio di questa epidemia che, purtroppo, sta mettendo in seria difficoltà il funzionamento della struttura.si registra anche un nuovo guarito. «La diffusione del virus – ha commentato il sindaco Gaetano Cimmino – è ancora elevata e non dobbiamo mollare la presa.

Restiamo uniti, evitiamo i contatti sociali e tutti insieme, con maturità e senso di responsabilità, vinceremo questa sfida»

Nella giornata di oggi, inoltre, una paziente di 72 anni è stata dichiarata ufficialmente guarita, all’esito degli ultimi due tamponi, risultati entrambi negativi.

Salgono così a 35 i casi di positività a Castellammare di Stabia di cui 22 tuttora positivi, 5 deceduti e 8 guariti. I isolamento domiciliare ci sono 58 persone