Castellammare di Stabia. Ancora una mattina senza contagi, ecco i dati aggiornati alle ore 12.00 del 3 aprile

Riportiamo il comunicato del sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino con l’aggiornamento dati alle 12.00 di oggi 3 aprile 2020:

Ancora una mattina senza contagi a Castellammare di Stabia. Siamo sulla buona strada, ma non è il momento per cantare vittoria, dato che sono diversi i tamponi in attesa di esito e la diffusione del contagio è ancora piuttosto elevata. Il percorso è lungo, bisogna restare in casa ed evitare di uscire se non è necessario. Soltanto in questo modo potremo consolidare questi dati e uscire pian piano da questa grave emergenza.

Restano 21, quindi, i cittadini contagiati, di cui 16 tuttora positivi, 2 guariti e 3 deceduti, mentre 132 sono le persone attualmente in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

Sono partite oggi le attività di raccolta dei rifiuti conferiti dalle persone in isolamento domiciliare a causa del virus. Un operatore specializzato si recherà sul posto per prelevare i rifiuti lasciati all’esterno delle abitazioni, che saranno trattati da AM Tecnology come rifiuti speciali in ottemperanza alle direttive regionali e nazionali.