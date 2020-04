Castellammare di Stabia. Anche oggi nessun nuovo caso positivo, resta fermo a 35 il numero dei contagiati

Il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino comunica che: “Nessun nuovo contagio anche nella giornata odierna a Castellammare di Stabia. Per il terzo giorno consecutivo non si registrano nuovi casi di Covid-19 in città. Ma tutto ciò non deve indurci ad abbassare la guardia. Teniamo alto il livello di attenzione, anche alla luce delle vicende che tuttora tengono banco all’interno dell’ospedale San Leonardo. Restiamo in casa, evitiamo i contatti sociali, rispettiamo le regole. Tutti voi state dimostrando grande maturità e senso di responsabilità. Continuiamo a remare insieme e a restare uniti. Insieme vinceremo questa sfida.

Resta fermo a 35 il numero dei cittadini contagiati, di cui 21 tuttora positivi, 5 deceduti e 9 guariti, mentre le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva sono attualmente 71, identificabili come cittadini positivi o sospetti o persone venute a contatto con pazienti positivi o casi sospetti. La polizia municipale, infine, ha controllato 200 persone, tutte munite di autocertificazione comprovante la valida motivazione per circolare in strada”.